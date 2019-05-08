Сбербанк и «МегаФон» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.



Клиентам Сбербанка — держателям кредитной бизнес-карты «Бизнес без купюр» доступен увеличенный льготный период. Беспроцентный период увеличен с 50 до 65 дней при оплате в офисах компании «МегаФон».

Воспользоваться услугой оплаты с увеличенным льготным периодом можно в сети салонов связи «МегаФона» по всей стране и при осуществлении покупок по кредитной бизнес-карте в онлайн-магазине оператора.

Ранее аналогичные соглашения Сбербанк заключил более чем с 300 партнерами.