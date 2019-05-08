Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,3% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 557,44 пункта. Индекс РТС снизился на 0,26% — до отметки 1 234,69.

«С утра внешний фон складывается слабо позитивный. Американские фьючерсы отскочили от минимумов вчерашнего дня, находятся на уровне закрытия фондовой секции Мосбиржи во вторник и подают сигналы к росту. Поэтому, скорее всего, наш рынок откроется в слабом плюсе и имеет хорошие шансы немного подрасти, если внешний фон продолжит улучшаться. Однако все говорит в пользу того, что индекс Мосбиржи намерен залечь в боковик с границами 2 550—2 585 пунктов, из которого его могут выбить новости с переговорного процесса между Китаем и США», — прокомментировал аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.