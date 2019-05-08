Минфин пока не предоставил поправки в Налоговый кодекс, необходимые для увеличения компенсаций нефтяникам за потери, которые они несут из-за невыгодных для них поставок топлива на внутренний рынок, сообщают источники «Ведомостей» — Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести соответствующий проект в правительство до 22 апреля, говорилось в протоколе первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Эти поправки должны повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и ввести акциз на средние дистилляты и мазут.

По мнению источников, прежде чем начать выплачивать повышенную компенсацию, нужно решить, на сколько увеличится налоговая нагрузка на нефтяников, чтобы снизить потери бюджета, камнем преткновения может быть увеличение НДПИ.

Оба вопроса прорабатываются, отметил представитель Минфина, ведомство направило промежуточный доклад в правительство.

Раньше июля поправки о повышении НДПИ и введении новых акцизов вступить в силу не смогут, а значит, не заработает и новый механизм компенсации нефтяникам, указывает партнер юрфирмы «Шаповалов Петров» Сергей Шаповалов, добавляя, что даже если законопроект будет оперативно принят и подписан президентом, то вступить в силу он может только через 30 дней с момента публикации, а действовать начнет лишь с начала следующего месяца.