Одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж — гонконгская Binance — заявила о хакерском взломе, в результате которого злоумышленники похитили 7 тыс. биткоинов (более 40 млн долларов по курсу на 8 мая), сообщает РБК . Вывод и ввод средств приостановлен как минимум на неделю для расследования инцидента.

Администрация криптобиржи обнаружила накануне, 7 мая, серьезную уязвимость в безопасности системы. У хакеров оказался доступ к программному интерфейсу пользователей, кодам двухфакторной аутентификации и другим данным.

«Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие виды атак», — говорится в сообщении криптобиржи.

Таким образом, 7 тыс. биткоинов мошенники вывели в рамках одной трансакции, которая прошла существующие в системе биржи проверки безопасности.

Хакеры получили доступ только к «горячим кошелькам», на которых хранится не более 2% от всех имеющихся на площадке биткоинов. Остальные активы компании не пострадали. Для покрытия выведенных средств криптобиржа будет использовать средства из фонда Secure Asset Fund for Users, средства других пользователей затронуты не будут.