Адвокат инвалида из Анапы, разорившегося на вложениях в «Кэшбери», сообщил РИА Новости, что подал апелляционную жалобу на решение суда об отказе в удовлетворении иска к организации, а также к рекламировавшим ее артистам Николаю Баскову и Ольге Бузовой.

Всего, по данным адвоката, учитывая утраченные вложения, моральный вред и проценты за пользование чужими денежными средствами, пострадавший просил взыскать с ответчиков около 1 млн рублей.

«Краткую апелляционную жалобу уже подали. Полную жалобу подадим, как будет готово решение суда… Пока решение мы не получим мотивированное, мы не сможем сказать, на каком основании суд отказал», — сообщил он.

Дмитрий Ружников, 47-летний инвалид первой группы из Анапы, который потерял вложенные в «Кэшбери» более 800 тыс. рублей, в начале марта подал в суд на Баскова и Бузову, рекламировавших компанию, а также на сотрудницу организации, принимавшую деньги. Потерпевший рассказывал, что вложил деньги под влиянием рекламных роликов и теперь, после потери денег, не имеет средств к существованию.