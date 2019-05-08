Россельхозбанк с 8 мая 2019 года изменил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Надежное будущее» (от 50 тыс. рублей) составит 7,65—8,3% (ранее — 7,85—8,4%), а «Инвестиционный» (от 50 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях — 7,65—8,5% (вместо 7,85—8,6%), в долларах — 2,2—3,45% годовых (прежде — 2,35—3,65%). Срок депозитов — 180 и 395 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Амурский тигр» (от 50 тыс. рублей на 395, 540 и 730 дней) привлекается под 6,9—7,1% годовых (вместо 7—7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Накопи на мечту» (от 3 тыс. рублей на 730 дней) открывается под 6,35% годовых (ранее — под 6,1%). Проценты ежемесячно капитализируются.

«Пенсионный доход» (от 500 рублей на 395, 540 и 730 дней) можно разместить под 6,3—6,5% годовых (вместо 6,25—6,35%).

«Пополняемый» (от 3 тыс. рублей) открывается под 5,65—6,4% (ранее — под 5,65—6,15%), а «Комфортный» (от 10 тыс. рублей) — под 4,7—5,9% годовых (вместо 4,7—5,2%). Срок — 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910 и 1 095 дней.

Проценты по вкладам «Пенсионный доход», «Пополняемый» и «Комфортный» выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

По вкладу «Доходный» при выплате процентов в конце срока изменены ставки на 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1 095 дней и составят 6,45—8,2% (вместо 6,55—8,1%). На 31 и 1 460 дней процентные ставки остались без изменений и составят 5,5% и 8,35% годовых соответственно.

При выплате процентов ежемесячно процентные ставки изменены на 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730 и 910 дней. Доходность на эти сроки составит 6,4—7,15% годовых (прежде — 6,5—7,1%). На 31, 1 095 и 1 460 дней ставки не изменились и составят 5,5—7,2% годовых.

При оформлении депозитов «Доходный», «Комфортный» и «Пополняемый» через дистанционные каналы обслуживания процентная ставка будет увеличена на 0,15 процентного пункта.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Накопи на мечту», «Пополняемый», «Комфортный» и «Пенсионный доход».