Платежная система «Мир» — официальный партнер сборной России по футболу — предлагает болельщикам купить билеты на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 со скидкой 30%, сообщает пресс-служба НСПК.



«Купить билеты можно на сайте акции платежной системы «Мир» или через сервис kassir.ru. Чтобы получить скидку, необходимо при покупке билета выбрать способ оплаты «банковская карта «Мир», — уточняется в пресс-релизе.

Болельщикам национальной сборной доступны и другие бонусы по картам «Мир» в городах проведения матчей.

Так, можно получить кешбэк до 6% при бронировании гостиниц и до 10% при покупке еды и напитков на стадионах. Для этого необходимо зарегистрировать карту «Мир» в личном кабинете на сайте privetmir.ru. Воспользоваться предложением могут держатели национальных платежных карт 90 российских банков.

Кроме того, можно поучаствовать в акции, которая дает шанс выиграть поездку на один из отборочных матчей российской команды, посещение тренировки национальной сборной в Новогорске и спортивные сувениры с автографами игроков.

Чтобы стать участником акции, нужно оплачивать покупки картой «Мир», выпущенной любым российским банком, на сумму не менее 300 рублей и регистрировать чеки на сайте акции .