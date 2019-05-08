Переобучение граждан предпенсионного возраста проходит в 65 регионах на базе 381 образовательной организации, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



«За первый квартал уже начаты мероприятия по созданию условий для продолжения трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста. Уже сегодня в 65 регионах страны на базе 381 образовательной организации организовано профессиональное обучение и дополнительное профобразование лиц предпенсионного возраста», — сказала она.

Голикова отметила, что наиболее востребованными являются сфера услуг, включая медицинские и социальные услуги, туризм, информационные и коммуникационные технологии, строительство и строительные технологии.