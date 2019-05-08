Рост производительности труда в России по итогам 2019 года составит 1,4% благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

«Его [нацпроекта] реализация позволит достичь намеченные на текущий год показатели по росту производительности труда — 1,4% в целом по экономике. Это первый год реализации проекта», — сказал Силуанов.

Участниками нацпроекта в этом году станут более 300 предприятий. Мероприятия в рамках нацпроекта позволят 2/3 предприятий повысить производительность труда на 10% в год, уверен первый вице-премьер. По его словам, повышение производительности труда должно привести не к сокращению занятости, а к изменению структуры в пользу квалифицированных рабочих мест.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, таких как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт и строительство.