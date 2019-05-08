Минфин России в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). В общей сложности Минфин продал бумаги на 99,3 млрд рублей при спросе на 185,8 млрд, свидетельствуют итоги аукционов.

Инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26209 с погашением 20 июля 2022 года на 25,989 млрд рублей при спросе на 70,184 млрд. Цена отсечения составила 99,61% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,88% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6127% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,88% годовых.

Ранее в среду Минфин также разместил ОФЗ-ПД серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года на 73,318 млрд рублей при спросе на 115,627 млрд. Цена отсечения составила 99,6385% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,17% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,6817% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,17% годовых.

Несмотря на межпраздничную короткую неделю, Минфин провел весьма успешные аукционы, отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Это второй результат после рекордного спроса 10 апреля в размере 192,2 млрд рублей, указывает он.

Всего с начала квартала было продано бумаг на 503,1 млрд рублей, в результате чего Минфин уже выполнил свой квартальный план на 84%. На следующей неделе пройдет погашение выпуска ОФЗ 26216 на 250 млрд рублей, что дополнительно поддержит спрос на госбумаги.

«Ключевой идеей в ОФЗ остается ожидаемое снижение ключевой ставки во втором-третьем квартале — с учетом того, что доходности госбумаг продолжают торговаться с положительными премиями к ставке ЦБ, покупка госбумаг остается весьма интересной. Ближайшей целью по доходности десятилетнего бенчмарка остается уровень 8% годовых (8,14% годовых на текущий момент); после реализации сценария снижения ставки ЦБ стоит ожидать дальнейшего снижения кривой как минимум на 25 базисных пунктов», — комментирует эксперт.

Основными рисками для ОФЗ, по словам Грицкевича, по-прежнему остаются новые санкции, а также рост волатильности глобальных рынков — на текущий момент данные риски не выглядят доминирующими, в результате чего аналитик ожидает сохранения высокого спроса на рублевые госбумаги.