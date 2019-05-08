Инвестиционный банк Morgan Stanley заинтересован в продолжении операций в России и сохранит долговременное присутствие в Москве, сообщили ТАСС в банке.

«Morgan Stanley заинтересован в деятельности в России, и мы сохраним долговременное присутствие в Москве, а также гарантируем, что наши клиенты в России будут продолжать пользоваться выгодами, вытекающими из возможностей нашей компании, в особенности в том, что касается инвестиционно-банковских операций и глобальных рынков капитала», — говорится в заявлении банка.

«Банк намерен продолжать свою деятельность в России и сохраняет присутствие на российском рынке, — сообщил агентству источник, близкий к банку. — Речь не идет об уходе, а о модификации бизнес-модели. Банк намерен реструктурировать свои операции на рынках акций, на валютном рынке, а также трейдинг-отдел. Инвестиционный банкинг в результате реорганизации затронут не будет. Операции в Москве будут ориентированы на корпоративные финансы, рынки капиталов и на сделки по слиянию и поглощению».

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«Банк принял такое решение, основываясь на недавнем анализе его операций по всему миру, в частности на российском рынке, — продолжил собеседник агентства. — Такой шаг предпринимается для того, чтобы добиться максимальной эффективности деятельности».

По его словам, «есть несколько причин для снижения клиентской активности (включая и санкции), однако в итоге для банка есть смысл реструктурировать свое присутствие на рынке для того, чтобы гарантировать эффективность дальнейшей деятельности».

Сообщения в СМИ о том, что банк планирует в I квартале 2020 года прекратить свою деятельность в России, собеседница агентства охарактеризовала как «преувеличение». «Morgan Stanley намерен внести изменения в то направление своей деятельности, которое касается брокерских операций, — подчеркнула она. — Появившиеся в СМИ сообщения неточны, поскольку у банка сохраняется заинтересованность в России и банк останется в России. Речь идет лишь о реструктуризации операций».