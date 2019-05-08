Китай сожалеет о решении Соединенных Штатов повысить пошлины в отношении китайских товаров и будет вынужден принять ответные меры. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Министерства коммерции КНР.

«Китай выражает глубокое сожаление, если повышение пошлин со стороны США будет введено в действие, — говорится в заявлении ведомства. — КНР будет вынуждена принять контрмеры».

В среду власти США объявили о намерении увеличить с 10% до 25% пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов. Как ожидается, решение вступит в силу 10 мая.

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

Однако 5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем «продвигаются очень медленно». 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.