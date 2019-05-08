Поддержка талантливых школьников и студентов, занимающихся математикой и информатикой, а также содействие гражданам в развитии цифровой грамотности являются ключевыми решениями задачи по подготовке высококвалифицированных кадров для развития цифровой экономики в стране. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, утвержденного ранее в среду главой правительства Дмитрием Медведевым.

«В целях обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики необходимо реализовать мероприятия по поддержке талантливых школьников и студентов в области математики и информатики, способствующие обеспечению перспективного кадрового потенциала для задач развития цифровой экономики», — говорится в документе.

Согласно плану, достижению поставленной цели также будет способствовать «содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики». «Необходимо реализовать мероприятия <…>, предусматривающие обучение 10 млн человек по онлайн-программам развития цифровой грамотности и предоставление 270 тыс. цифровых сертификатов для обучения граждан по развитию компетенций цифровой экономики», — указывается в документе.

При этом, помимо нацпрограммы «Цифровая экономика», к ключевым инструментам, направленным на подготовку кадров в этой сфере, Кабмин относит мероприятия, заложенные в нацпроекте «Образование», госпрограммах «Развитие образования», «Информационное общество», «Экономическое развитие и инновационная экономика».