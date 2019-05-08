Правительство России планирует довести долю трудоустроенных через службу занятости граждан до 70% из общего числа обратившихся. Об этом говорится в одобренном премьер-министром Дмитрием Медведевым едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года.



Согласно документу, этому будет способствовать повышение эффективности служб занятости, в том числе с помощью сокращения времени поиска работы и широкого распространения гибких форм занятости.

Повышение эффективности служб занятости будет способствовать снижению «нейтрального» уровня безработицы. Также этому будут способствовать такие меры, как совершенствование механизмов повышения мобильности трудовых ресурсов, стимулирование занятости в сегменте малого и среднего бизнеса.

В среду, 8 мая, Медведев утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года, который представляет собой траектории выхода показателей, характеризующих данные цели, на целевые уровни. В документе также перечислены инструменты и механизмы, направленные на достижение этих целей.