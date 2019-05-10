Минтруд не исключает в будущем возможность выдачи сертификата материнского капитала в электронном виде, заявил РИА Новости министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.



«Это надо делать, безусловно. Тот же сертификат на материнский капитал. В бумажном виде он может быть ненужным, так как есть регистровые записи», — сказал Топилин, отвечая на вопрос, можно ли в будущем отменить выдачу бумажных сертификатов по аналогии со СНИЛС.

Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о расширении направлений использования информационной базы индивидуального (персонифицированного) учета.

Из документа следует, что традиционное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (документ зеленого цвета) в России больше выдаваться и обмениваться не будет, вся информация о застрахованном лице теперь будет храниться в электронном виде.