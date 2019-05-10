Резервный банк Австралии напечатал около 400 млн купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове «ответственность», сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.



Ошибку в слове «ответственность» (responsibility — англ.), которое повторяется мелким шрифтом на купюре три раза, заметил внимательный австралиец и сообщил об этом в местную радиостанцию. Станция разместила фотографию ошибки в своем аккаунте Instagram, после чего ситуацию прокомментировал официальный представитель австралийского ЦБ.

«Резервный банк Австралии (РБА) осведомлен об этом, орфография будет исправлена в следующем тираже», — заявил он. По его словам, с ошибкой было выпущено около 400 млн банкнот достоинством 50 австралийских долларов. Как отмечают СМИ, общая стоимость купюр с опечаткой составляет 2,3 млрд австралийских долларов.

Другие издания со ссылкой на представителя регулятора пишут, что с ошибкой было выпущено около 46 млн купюр.

Обновленная банкнота стоимостью 50 австралийских долларов, имеющая улучшенную защиту от подделок, вошла в обращение в Австралии в октябре прошлого года. На одной стороне купюры размещен портрет австралийского изобретателя и писателя из аборигенов Дэвида Юнайпона, на другой изображена первая женщина в австралийском парламенте Эдит Коуэн. В тексте ее речи, который размещен мелким шрифтом на той же стороне купюры, и была сделана опечатка.