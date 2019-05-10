Москва выступает за кардинальное ускорение запуска платежного механизма «Инстекс», надеется, что им смогут воспользоваться все торгующие с Ираном страны, в том числе Россия, говорится в комментарии МИД РФ.



«Необходимо кардинально ускорить запуск специального платежного механизма «Инстекс», призванного содействовать обслуживанию торговых сделок с Ираном», — говорится в комментарии департамента информации и печати.

«Рассчитываем, что этим механизмом смогут воспользоваться все страны, продолжающие торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, включая Россию», — отмечается в комментарии.