Рубль может ослабнуть в случае повышения США пошлин на ряд китайских товаров, российские власти к этому готовы, сообщил журналистам помощник президента РФ по экономическим вопросам Андрей Белоусов.



«Безусловно, это все может привести (к ослаблению рубля. — Прим. ред). Я не вижу больших проблем в небольшом ослаблении рубля, потому что это объективно усиливает конкурентоспособность нашей экономики. Гораздо опаснее непредсказуемые колебания рубля — это то, с чем сейчас борются, и небезуспешно, ЦБ и правительство, прежде всего Минфин. Риски пока не очень большие, невелики, я думаю, что с этой бедой мы справимся, но тем не менее риски всегда существуют», — сказал Белоусов.

В целом повышение пошлин США на китайские товары может привести к замедлению роста мировой экономики, начнется отток капитала с развивающихся рынков, это негативно отразится и на российской экономике, считает Белоусов.

США увеличили до 25% пошлины на китайские товары Ожидается, что Пекин выступит с ответным шагом.

«Бесспорно, отразится на мировой экономике негативно. Соответственно, вдвойне отразится на российской экономике. Во-первых, из-за того что с высокой вероятностью снизятся темпы мировой экономики. И во-вторых, может начаться отток, новая волна оттока капитала с развивающихся рынков. Эти два фактора в принципе негативно скажутся», — сказал Белоусов журналистам.

Он отметил, что самое главное в этой истории состоит в том, что с двух сторон рушатся правила, по которым была установлена мировая торговля. «Об этом сейчас говорили на «двадцатке». Уже в ВТО, такое ощущение, махнули рукой на него, МВФ тоже в достаточно глубоком кризисе, потому что по квотам так и не договорились», — сказал Белоусов.

«Все это очень печально и имеет негативные последствия не только для нашей страны, но и для всех стран», — отметил он.