В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий, сообщает «РГ».

Теперь заявление на оформление выплат на первого и второго ребенка можно подать в любом городе, а не только в том, где постоянно зарегистрированы родители.

Ранее пособия выплачивали исключительно по месту прописки. Однако с 12 мая для их получения не требуется и временная регистрация.

Президент России Владимир Путин подписал документ 1 мая.



Пособие выплачивают семьям, в которых ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и является гражданином Российской Федерации. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, которую устанавливают местные власти.