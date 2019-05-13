На руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля в 2018 году, сообщают «Известия» . В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора за прошлый год. В обращении находились монеты достоинством в 1 копейку на 72,8 млн, в 5 копеек — на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек — около 3,6 млрд рублей.

Монеты достоинством в 1 и 5 копеек Центробанк не чеканил с 2012 года. Об этом в 2013-м сообщал нынешний глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, тогда занимавший пост первого зампреда ЦБ.

В 2018-м не чеканились уже и другие мелкие монеты до рубля, следует из комментария пресс-службы регулятора.

По оценке старшего аналитика компании «БКС Премьер» Сергея Суверова, в карманах россиян может оседать сумма, сопоставимая с двумя третями находящихся в обращении мелких монет. Исходя из этого, на руках у населения может находиться мелочь на сумму около 5 млрд рублей. Отказ от производства монет оборачивается для Центробанка экономией в миллиарды рублей.

В 2008 году ЦБ обратился в Госдуму, Минфин и Национальный банковский совет с предложением отказаться от монет номиналом в 1 и 5 копеек. Но инициативу тогда не поддержали чиновники и законодатели, отметив, что мелкие деньги учитываются в ценах, особенно лекарств, и округление может быть болезненным для социально незащищенных слоев населения. Кроме того, округление, посчитали представители законодательной и исполнительной властей, может разогнать инфляцию. Сейчас регулятор не намерен отказываться от обращения мелких денег.

Гознак несколько лет не чеканит монеты номиналом 1 и 5 копеек из-за отсутствия спроса Выпущенные ранее монеты по-прежнему находятся в обращении, но их, по словам главы Гознака Аркадия Трачука, фактически «не видно».

«Присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках», — уточнили в пресс-службе Банка России.

По мнению экспертов, рост количества безналичных платежей будет сокращать использование наличных средств и количество монет в обращении будет уменьшаться, причем естественным путем. При этом специально изымать из оборота мелочь ЦБ также вряд ли станет — скорее всего, регулятор просто будет прекращать или сокращать производство новых мелких монет.