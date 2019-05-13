Уголовная ответственность, предусмотренная за невозврат валютной выручки, будет полностью отменена, а административная ответственность будет смягчена. Об этом генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в «ВЭБ.РФ») Андрей Слепнев сообщил в интервью общероссийскому порталу «Будущее России. Национальные проекты» .

«Что касается отмены уголовной ответственности — председатель правительства Дмитрий Медведев принял принципиальное решение, Минюст разработал законопроект, и мы его согласовали. Проект закона предусматривает полную отмену статьи 193 УК РФ — она определяет наказание за невозврат валютной выручки. Параллельно мы дополним ряд других статей с квалифицирующими признаками. В итоге мы полностью декриминализуем невозврат валютной выручки, это правонарушение перестанет быть уголовным», — сказал он.

​Минфин рассказал о предложениях по либерализации валютного контроля Минфин предложил смягчить валютный контроль за внешнеторговыми операциями резидентов — не штрафовать экспортеров за нарушение сроков получения выручки от нерезидентов (а импортеров — за несвоевременный возврат предоплаты за непоставленный товар), если просрочка составляет менее 30 дней. Штрафы за то, что средства вообще не поступили, предложено снизить с текущих 75—100% от суммы неполученных (невозвращенных) средств до 33—50%.



Административная ответственность тоже будет снижена — вплоть до предупреждения, если невозврат выручки случается впервые и речь идет о небольших суммах. Этот законопроект в высокой степени готовности, готовится проходить второе чтение, добавил Слепнев.

«Так мы защищаем компанию, у которой невозврат происходит по банальной причине — контрагент вовремя не заплатил. Раньше предприниматели рисковали огромными штрафами и даже свободой, отвечая за действия своих клиентов за рубежом. Мы хотим исключить такие ситуации», — отметил глава РЭЦ.

Вместе с тем, по его словам, «если подтверждается, что невозврат выручки связан с отмыванием средств или финансированием террористических организаций, иной запрещенной деятельностью, естественно, нарушителя будут ждать уголовная статья и уголовное наказание, а сам невозврат выручки будет отягчающим обстоятельством».