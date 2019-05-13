Одна из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов — Binance — возобновит прием депозитов и вывод средств, приостановленный после взлома, во вторник, говорится в сообщении Binance.

На прошлой неделе Binance сообщила о хакерской атаке на свою площадку, в результате которой злоумышленники похитили биткоины почти на 41 млн долларов с кошелька криптобиржи. Хакеры использовали различные методы, включая фишинг и вирусы. Binance приостановила возможность ввода и вывода средств для техработ, в частности проверки своих систем безопасности. Компания отметила, что хакеры могут по-прежнему контролировать определенные учетные записи пользователей и использовать их для влияния на стоимость криптовалют.

Хакеры вывели 40 млн долларов в биткоинах с криптобиржи Binance Вывод и ввод средств приостановлен.

«За последние несколько дней мы внесли некоторые существенные изменения в нашу систему, добавив и/или полностью перестроив большое количество расширенных функций безопасности. Мы поделимся подробностями о некоторых изменениях позже. Мы намерены полностью возобновить возможность пополнения и снятия средств во вторник», — говорится в сообщении.

Время возобновления работы таких операций будет сообщено позднее, оно будет зависеть от того, как пройдет тестирование работы ряда функций криптобиржи. Помимо этого, для возобновления работы систем ввода и вывода средств потребуется приостановить возможность торговли на площадке, уточняется в релизе.