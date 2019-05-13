Альфа-Банк успешно завершил юридические процедуры по присоединению Балтийского Банка. Процесс прошел в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления Балтийского Банка, отмечает пресс-служба Альфа-Банка.

«В ходе майских праздников проведена работа по интеграции базы клиентов и IT-инфраструктуры. После присоединения клиенты Балтийского Банка продолжат обслуживание в современных офисах и онлайн-каналах Альфа-Банка. Перезаключать действующие договоры не требуется», — говорится в сообщении.

Уже сейчас клиентам Балтийского Банка доступна продуктовая линейка Альфа-Банка, подчеркнул председатель правления Альфа-Банка Андрей Соколов.

«В процессе финансового оздоровления Балтийского Банка нам удалось сохранить значительную часть клиентской базы во всех сегментах. Мы позитивно оцениваем результаты этой работы, которая обеспечила синергетический эффект в рамках Альфа-Банка и открыла новые возможности для наших текущих и новых клиентов», — отмечает глава Альфа-Банка.