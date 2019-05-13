Рубль начал торговую сессию понедельника отрицательным движением по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 34 копейки по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро — на 36 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,48 рубля (плюс 40 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 73,53 рубля (плюс 39 копеек).

Как комментировала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом торгов, рубль при открытии может показать разнонаправленную динамику.

«Мы сохраняем прогноз: по паре доллар/рубль — в 65—66 рублей, а по паре евро/рубль повышаем прогноз до 73—74 рублей», — добавила она.

Несмотря на рост экономических страхов и желание уйти в более надежные инструменты, доллар к основным мировым валютам в последние дни наметил тенденцию к ослаблению, сообщал аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Так, пара евро/доллар сумела отойти от локальных минимумов и пытается закрепиться выше отметки 1,12. Однако на рубль будет давить увеличивающийся завтра на треть объем покупки валюты в рамках бюджетного правила. Частично это будет компенсироваться попытками роста нефти. Скоро можно ждать увеличения продажи валюты со стороны компаний, которым понадобятся рубли для выплаты дивидендов. Однако наиболее вероятный сценарий динамики пары доллар/рубль — волатильное движение в сторону отметки 66», — прогнозировал он.

«По итогам дня на Мосбирже доллар с расчетами «завтра» подорожал до 65,0750 рубля (плюс 0,25 копейки), а европейская валюта выросла до 73,1400 рубля (плюс 28,5 копейки). Разница в динамике двух валют связана с ростом валютной пары евро/доллар с 1,1210 до 1,1230. Учитывая утреннее восстановление нефтяных котировок, рубль в начале торгов может прервать свое снижение. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,4—65,7 рубля, для европейской валюты — 72,4—73,9 рубля», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.