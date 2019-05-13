Минэкономразвития РФ разрабатывает новый формат работы многофункциональных центров (МФЦ) и планирует расширить их функционал. Об этом заместитель министра экономического развития Савва Шипов сообщил в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Сейчас мы готовим новый проект, который условно называем МФЦ 2.0. Он связан с задачами завтрашнего дня и с участием в их решении МФЦ. Пока не могу раскрыть всех секретов, но думаю, что востребованность МФЦ еще долгое время будет оставаться высокой», — сказал он.

В ближайшем будущем перечень услуг МФЦ может быть расширен, отметил замминистра. «Есть ряд инициатив — например, сейчас пилотируется регистрация транспортных средств», — уточнил Шипов.

Однако, по его словам, при расширении функционала МФЦ важно оценивать их возможности. «Мы считаем, что в данном вопросе необходимо быть осторожными, ведь МФЦ работает на пределе возможностей. Если мы одномоментно передадим все услуги в МФЦ и перестанем предоставлять их в органах власти, то МФЦ просто не справится с таким количеством обращений. Поэтому увеличение функционала должно проходить постепенно», — отметил он.

Замглавы Минэкономразвития также сказал, что в планах — сокращение временных издержек на обработку услуг. «Для этого совместно с «Росатомом» мы внедряем пилотный проект — бережливое производство, которое позволяет существенно сократить временные издержки и трудозатраты», — уточнил Шипов.

Главная задача государства — создать единую инфраструктуру для предоставления госуслуг, полагает замглавы Минэкономразвития. «Наша задача — создать такую инфраструктуру, когда, независимо от того, куда человек обратился — в МФЦ, на портал или он пришел в банк и ему для получения кредита понадобились государственные услуги, — государственные услуги предоставлялись бы одинаково», — отметил он.



«Если попытаться заглянуть в недалекое будущее, то МФЦ может из центра государственных услуг стать единственным очным центром взаимодействия человека и государства — своего рода порталом в цифровой мир. Скажу больше, в МФЦ сейчас собраны отличные команды, которые могут стать драйверами реинжиниринга и цифровизации государственных услуг в регионах, поскольку обладают уникальным опытом такой работы», — резюмировал замминистра экономического развития.

