Банк «Открытие» предоставил клиентам МСБ возможность мониторинга движения валютного перевода в режиме онлайн в интернет-банке. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы кредитной организации.

Сервис доступен клиентам малого и среднего бизнеса в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес-портал». Воспользоваться услугой можно в несколько кликов: выбрать чек-бокс при оформлении валютного перевода и подтвердить платеж.

«Сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI — это новый уровень международных расчетов и уникальная возможность для клиента самостоятельно отслеживать онлайн движение средств, в том числе за пределами России, и получать статусы прохождения платежа с указанием времени, даты, страны банка, размера комиссии, а также подтверждение зачисления средств на счет конечного контрагента», — отмечает заместитель начальника управления ВЭД банка «Открытие» Нина Чаплинская.

Услуга значительно повышает качество международных расчетов участников внешнеэкономической деятельности: помимо прозрачности платежа и самостоятельного отслеживания его статуса онлайн, она позволяет уменьшить среднее время прохождения перевода средств в иностранной валюте между банками — участниками системы SWIFT GPI с нескольких дней до 30—60 минут.