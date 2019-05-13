Собрание акционеров Объединенного кредитного бюро назначило генеральным директором компании Артура Александровича, сообщает пресс-служба ОКБ.

«Назначение Артура Александровича — весомое усиление нашей команды, — сказал председатель совета директоров ОКБ Джангир Джангиров. — Я уверен, что его глубокая экспертиза и детальное понимание потребностей российской и международной финансовой индустрии позволят вывести на новый уровень взаимодействие ОКБ с банками и другими игроками рынка. У Артура есть успешный опыт запуска и развития цифровых сервисов для физических лиц, а это является одним из приоритетов развития бюро на ближайшие несколько лет».



Александрович имеет многолетний опыт работы на финансовом рынке, отмечается в сообщении компании: работал в ЦБ РФ, занимал управленческие должности в сфере риск-менеджмента и розничного кредитования в Дельта Банке (Джи И Мани Банке), АБН АМРО, Ситибанке. В 2005—2016 годах возглавлял основанную им компанию «НСВ». Последние несколько лет занимался созданием и развитием цифрового стартапа — платформы медицинских услуг для граждан «Докторс Некст Дор». Александрович — выпускник МГИМО, Финансовой академии при правительстве РФ и Harvard Business School.