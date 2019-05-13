Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету в 50 пенсов с изображением литературного персонажа Шерлока Холмса. Выпуск приурочен к 160-летию со дня рождения писателя Артура Конана Дойла (1859—1930).

По словам дизайнера монеты Стивена Ро, он стремился перечислить самые популярные из приключений Шерлока Холмса, из-за чего пришлось уменьшить шрифт.

«Надеюсь, что это поощрит «внутреннего детектива» у тех, кого заинтриговала монета, — отметил мастер. — Единственный способ разгадать «загадку текста» — использовать тот элемент снаряжения, которое всегда находится у сыщика: увеличительное стекло».

По данным Книги рекордов Гиннесса, Шерлок Холмс стал «самым экранизируемым литературным героем». Сыщику поставлены памятники, в его честь названы общества и музеи.

Ранее Королевский монетный двор выпустил оригинальную монету в 50 пенсов в память английского физика-теоретика Стивена Хокинга (1942—2018). На монете диаметром в 27,3 мм изображена черная дыра. Ученый, уделявший много времени изучению этого явления, — автор теории «испарения» черных дыр за счет радиации, названного «излучением Хокинга». Работу над последней научной статьей «Энтропия черных дыр и мягких волос», в которой Хокинг пытался разобраться в том, что происходит с информацией, когда объект попадает в черную дыру, он успел завершить буквально за несколько дней до смерти.