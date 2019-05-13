В правоохранительные органы Екатеринбурга поступило сообщение о минировании отделений Сбербанка, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

«Поступило анонимное сообщение о минировании офисов Сбербанка по адресам: улица Куйбышева, дом 97 и улица 8 Марта, без номера дома. В связи с тем, что на Куйбышева, дом 97 нет Сбербанка, ведется проверка по адресам: улица Куйбышева, дома 67, 145, а также 8 Марта, дома 206б, 171, 99 и 61», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пообещал проинформировать по итогам проверки.