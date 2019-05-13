ДелоБанк вместе с Почтой России в мае 2019 года запускает новую услугу пополнения счета без комиссии банка. Теперь это можно сделать в ближайшем отделении Почты России по всей стране, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Воспользоваться услугой может любой клиент ДелоБанка. Нужно либо распечатать бланк почтового перевода из личного кабинета интернет-банка (Главное — Детали счета — Реквизиты — Бланк почтового перевода), либо там же сформировать QR-код перевода и направить его на свой смартфон для предъявления в отделении почтовой связи. С собой необходимо иметь паспорт и деньги. Средства зачисляются на счет два раза в сутки в рабочие дни — в 8:00 и 15:00 по московскому времени. Максимальная сумма перевода на одну операцию — 500 тыс. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

ДелоБанк не берет комиссию за перевод через Почту России, уточняют в банке. Тариф почтового оператора составляет стандартные 1,2% (минимум 40 рублей) от суммы перевода.