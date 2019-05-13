Участник группировки, которая в 2009–2010 годах совершала вооруженные нападения на инкассаторов в Москве, Игорь Сорокин приговорен к 17 годам колонии строгого режима, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Согласно информации ведомства, в декабре 2009-го участники банды напали на сотрудников ООО ЧОП «Группа безопасности» вблизи ТК «Москва». От полученных огнестрельных ранений погибли трое сотрудников охранного предприятия, группировке удалось похитить 68 млн рублей. В августе 2010 года злоумышленники совершили еще одно нападение на инкассаторов. В результате этого один из мужчин погиб, другой был тяжело ранен. Тогда преступники похитили 474 тыс. рублей.

Правоохранители провели 15 обысков, изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

Мосгорсуд признал Игоря Сорокина виновным в совершении указанных преступлений, он приговорен к 17 годам колонии строгого режима. Ранее восемь участников этой преступной группы были приговорены к лишению свободы от 13 лет до пожизненного срока.