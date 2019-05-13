Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно

Китай с лета повысит пошлины на ввозимые из США товары объемом 60 млрд долларов, сообщает Министерство финансов КНР.

«С 1 июня повышаются пошлины на импорт товаров из США объемом 60 миллиардов долларов», — отмечается в заявлении.

В частности, на список из 2 493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1 078 — 20%, на 974 категории — 10%, еще на 595 наименований пошлина останется прежней — 5%.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно.

Ранее США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов.