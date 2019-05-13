Компания Apple начала выдавать собственные банковские карты, сообщил блогер Бен Гескин в своем Twitter, приложив соответствующие фотографии.

«Некоторые сотрудники Apple начали получать Apple Card, так что я получил эти фотографии», — отметил Гескин.

В конце марта глава Apple Тим Кук и вице-президент по Apple Pay Дженифер Бейли представили виртуальную платежную карту Apple Card. Презентация проходит в театре Стива Джобса в Купертино в Калифорнии.

Пользователь сможет заказать ее через Apple Pay. Владельцу карты будет всегда доступна такая информация, как сумма на карте, а также где и когда пользователи произвели ту или иную трансакцию. Настройки сервиса позволят пользователю установить напоминания о необходимости внесения каких-либо платежей, погашения штрафов и другого.