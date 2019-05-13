Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 37 копеек к предыдущему закрытию и составил 65,44 рубля. С начала торговой сессии было проведено около 20 тыс. сделок на сумму порядка 2,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,26—65,56 рубля за доллар.

Курс евро на то же время равнялся 73,5 рубля, поднявшись на 36 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7,2 тыс. сделок примерно на 542 млн евро по курсам от 73,67 до 73,32 рубля за евро.

«Никто и не обещал, что апрельское рублевое ралли продолжится. Минфин наращивает объемы покупок валюты, это фактор давления на российскую валюту, хотя и умеренный. Нефть в плюсе, но нестабильна — тут тоже мало позитива. Риски растут, и это плохо для долгового рынка, здесь станет меньше покупателей российских бондов. Однако вряд ли даже в случае реализации самого негативного сценария доллар подпрыгнет выше 69 рублей. Все сложности уже в ценах, дело только за реальным положением дел», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.