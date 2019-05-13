Минфин загрузит мощности Гознака «другими способами», если ЦБ решит прекратить чеканку монет номиналом меньше рубля. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Мы, естественно, за то, чтобы у Гознака было больше бизнеса. Но, с другой стороны, понятно, что здесь первичны вопросы денежного обращения, а вопросы загрузки мощностей Гознака — это вторичный вопрос все-таки. Будем загружать другими способами», — сказал Моисеев.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Банка России сообщили, что в прошлом году Центробанк не выпускал в обращение новых монет номиналом ниже 1 рубля. Отвечая на вопрос, прекратит ли ЦБ чеканку копеек, Моисеев заметил: как Банк России решит, так и будет сделано. «Центральный банк — заказчик, мы подрядчик в данной схеме, я имею в виду Гознак», — подчеркнул замминистра.