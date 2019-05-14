В Москве 20 июня 2019 года состоится форум об экосистемах и маркетплейсах FinWin 2019. Фокус-темой форума этого года станет презентация решений в стиле out-of-the-box: как выйти за рамки привычных решений по развитию экосистем и маркетплейсов, чтобы увести экосистему в динамичный лидерский отрыв.

Среди спикеров форума вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Евгений Колбин, советник первого заместителя председателя правления Банка России Елена Чайковская, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов, а также представители Tele2, QIWI, «Яндекс.Маркета», Alipay, банка «ДельтаКредит» и другие.

Узнать подробную информацию о форуме можно на сайте или по номеру телефона +7(495)252-12-17.