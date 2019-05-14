Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) начинают текущий год на подъеме — доходности по пенсионным накоплениям в I квартале выросли, свидетельствуют данные частных фондов, сконцентрировавших почти 90% рынка обязательного пенсионного страхования (ОПС). Об этом сообщает «Коммерсант» .

Крупнейшие российские НПФ в I квартале 2019 года заработали самый большой инвестиционный доход по пенсионным накоплениям за последние четыре квартала. Так, НПФ Сбербанка получил 15,2 млрд рублей инвестдохода. У «Газфонда ПН» результат составил 9 млрд рублей. «ВТБ Пенсионный фонд» за I квартал получил 4,2 млрд рублей инвестиционного дохода.

Разнесшие в прошлом году по счетам клиентов убытки НПФ «Будущее», «Сафмар» и «Открытие» смогли за первые три месяца также показать положительный результат от инвестиционной деятельности — соответственно 8,7%, 9,1% и 10,7% годовых, сообщили в фондах. Замыкавшие в I квартале топ-10 по обязательствам по ОПС фонды «Социум» и Национальный НПФ заработали 9,2% и 8,3% годовых соответственно, сообщили в НПФ.

Таким образом, большинство крупнейших частных фондов в I квартале могли показать результат лучше, чем государственная управляющая компания «ВЭБ.РФ», которая заработала для «молчунов» по расширенному портфелю 7,7% годовых.

«Результаты первого квартала сложились из процентного дохода и положительной переоценки акций и долгосрочных облигаций», — объясняет показатели НПФ Сбербанка глава управления инвестиций фонда Василий Иванов, указывая на улучшившуюся конъюнктуру на фондовом рынке. С этим согласны в «ВТБ Пенсионном фонде», Национальном НПФ и «Сафмаре».

«Санкционный фон понемногу смягчается: явных сигналов обострения нет», — говорит старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов. Также, по его словам, поддержки можно ожидать от пролонгации в июне сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти, которая на фоне усиления санкций в отношении Ирана может привести к росту цен на топливо.