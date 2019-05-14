Правительство обсуждает возможность введения ряда преференций работодателям, у которых трудятся люди предпенсионного возраста. Соответствующее поручение подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы не сняли с повестки дня вопрос о возможности отработки такого ряда преференций. У нас есть экспертная группа, которая заседает при правительстве. Это тоже эксперты, это не чиновники, которые отрабатывают различные предложения, они связаны с реагированием на возможные изменения на рынке труда. У нас есть подписанное сейчас председателем правительства поручение ряду министерств дополнительно проработать вопрос о такого рода преференциях работодателям, в организациях которых работают граждане старшего возраста», — сказала она.

Голикова отметила, что нельзя сравнивать ситуацию на рынке Европы, где пенсионный возраст повышен до 65—67 лет, и России.

«Для них люди пенсионного возраста — это все-таки на 10—15 лет старше, чем мы имеем на сегодняшний момент. Мне кажется, что при том дефиците трудовых ресурсов, который у нас есть, не совсем рационально ставить вопрос, что сохранение (в качестве сотрудников компаний) людей, скажем, в возрасте 51 года для женщин или 56 лет для мужчин требует каких-то преференций. В отношении более старших возрастов — возможно», — добавила она.

Вице-премьер подчеркнула, что сотрудники пожилого возраста имеют огромный профессиональный опыт и могут выступать наставниками по отношению к молодым, поэтому очень важно «этот в буквальном смысле «золотой ресурс» не растерять».