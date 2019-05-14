Банки во вторник, 7 мая, одолжили у ЦБ 68 млрд рублей по валютным свопам, в среду долг вырос до 92 млрд рублей и остался таким же до пятницы, следует из данных регулятора, а последний раз банки покупали у ЦБ свопы 29 марта — на 33 млрд рублей, максимальная задолженность банков по свопам в этом году была 5 марта — 111 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

В среду начался новый период усреднения обязательных резервов, и банкам было необходимо заново сформировать запас ликвидности на корсчетах в ЦБ, указывает аналитик «ВТБ Капитала» Татьяна Чернявская — банки должны хранить на счетах в ЦБ определенный процент от своих обязательств, при этом часть средств размещается на спецсчетах, а по остальным обязательствам рассчитывается средний уровень корсчетов примерно за месяц — так называемый период усреднения.

Обычно в начале месяца банки стараются поддерживать более высокие остатки на корсчетах, так как под конец месяца ликвидность сокращается из-за налоговых выплат, объясняет Чернявская, однако свободной ликвидности в системе в среду не оказалось: прошли расчеты по недельным депозитным аукционам с ЦБ, плюс Минфин после двухнедельной паузы провел аукционы ОФЗ и разместил бумаги более чем на 99 млрд рублей — в результате предложение рублей на межбанковском рынке снизилось, ставки выросли до уровня предложения ЦБ, привлекать рубли пришлось уже у регулятора.

Возможно, у кого-то из банков сейчас образовался недостаток рублевой ликвидности (к примеру, он выдал крупный рублевый кредит), быстро занять на рынке всю сумму он не смог и обратился к регулятору, а отдельным банкам, обслуживающим нерезидентов, в среду могли потребоваться рубли для покупки ОФЗ, считает заместитель директора казначейства банка «Открытие» Павел Пшеницын, добавляя, что в любом случае банки, скорее всего, не будут долго сохранять задолженность по свопам и постараются заместить ее с помощью других источников фондирования: свопы ЦБ слишком дороги.

За последние два квартала валютная ликвидность в системе существенно выросла за счет высоких ставок по вкладам и продолжающейся девалютизации кредитных портфелей, и у некоторых банков мог образоваться избыток валютных пассивов, объясняет Пшеницын, однако размещать на корсчетах в иностранных банках или рынке МБК банки могут только ограниченные суммы, а излишек валюты нужно держать где-то еще — как вариант, можно разместить в ЦБ, а далее уже работать с полученными взамен дорогими рублями.