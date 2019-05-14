Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар терял 14 копеек, а евро — 10 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,31 рубля (минус 12 копеек), курс евро — 73,4 рубля (минус почти 8 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов, пока не ожидаются серьезные изменения на валютном рынке.

«Позитивный внешний фон и небольшое снижение доллара на мировом рынке будут способствовать попыткам пары доллар/рубль попробовать на прочность отметку 65. Однако сегодня на треть возрастут покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, что будет сдерживать укрепление рубля», — прогнозировал он.

«Утреннее осторожное восстановление нефти дают рублю шанс прервать череду падений. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 64,8—66,1 рубля, для европейской валюты — отметки 72,7—74,2 рубля», — сообщил старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.

По мнению младшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Александры Овчинниковой, рубль к доллару ослаб до 65,4, несмотря на поддержку со стороны нефтяных котировок, из-за возросших внешних рисков и снижения инвестиционного интереса к активам развивающихся стран.

«Однако причин для выхода российской валюты из среднесрочного диапазона 64—66 пока недостаточно. Для пары евро/рубль актуальным остается диапазон 72—74», — добавила она.