Всероссийский зачет по финансовой грамотности в этом году проводится во второй раз

В России в период с 15 по 29 мая будет проведен онлайн-зачет по финансовой грамотности. Как сообщает Центробанк, выступающий организатором мероприятия вместе с Агентством стратегических инициатив, каждый желающий сможет оценить уровень своих знаний в области финансов, получить обратную связь и материалы для изучения проблемных тем.

Для участия во Всероссийском зачете по финграмотности необходимо зарегистрироваться на странице проекта . Тест включает 30 вопросов как по сложным финансовым темам, так и по актуальным для повседневной жизни, в их числе — кредиты и депозиты, пенсионные накопления и страхование, инвестиции и правила защиты от мошенников. В этом году участники смогут выбрать уровень сложности теста в зависимости от своей подготовки. В тесте будут не только задачи с выбором варианта ответа, но и вопросы, требующие развернутого пояснения.

Участники, которые за 60 минут смогут правильно ответить на 23 вопроса, станут обладателями персональных сертификатов. При этом каждый получит подборку индивидуальных рекомендаций и материалов для повышения финансовой грамотности по темам, в которых были допущены ошибки и которые необходимо изучить подробнее.



Всероссийский зачет по финансовой грамотности задуман как ежегодное мероприятие, в этом году он проводится во второй раз. В 2018-м тест прошли 300 тыс. человек, причем среди участников оказались не только россияне, но и жители других стран — Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции.