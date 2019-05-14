Банк России установил официальные курсы валют на 15 мая.

Курс доллара понизился на 17,02 копейки, составив 65,3001 рубля (65,4703 рубля на 14 мая). Курс евро просел на 15,19 копейки, до 73,3712 рубля (с 73,5231 рубля на 14 мая).

На Московской бирже на 12:47 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 7 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил почти 1,5 копейки. Валюты стоят 65,36 и 73,46 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 65,22—65,44 рубля за доллар и 73,3—73,55 рубля за евро.