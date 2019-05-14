Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий нижний предел суммы неудовлетворения требований кредиторов, при котором ЦБ обязан отозвать у банка лицензию, сообщает ТАСС. Поправки к документу регламентируют порядок передачи в казну акций Связь-Банка.

Действующей редакцией закона «О банках и банковской деятельности» установлено, что в случае неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей регулятор обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Размер требований в совокупности должен составлять не менее 1000-кратного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Законопроектом определяется размер требований кредиторов и обязанности по уплате обязательных платежей, при неудовлетворении которых Банк России обязан отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций, без привязки к МРОТ. Предлагается установить, что такие требования в совокупности должны составлять не менее 100 тыс. рублей.

Поправками ко второму чтению законопроекта правительство РФ наделяется правом принять в 2019 году в казну РФ передаваемые государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» принадлежащие ей акции Связь-Банка, а также определять своим решением количество, вид, номинальную стоимость и стоимость соответствующих акций.

Кабмин наделяется правом внести соответствующие акции Связь-Банка в уставный капитал Промсвязьбанка в порядке оплаты приобретаемых в собственность РФ акций Промсвязьбанка. В случае внесения в уставный капитал Промсвязьбанка более чем 95% общего количества акций Связь-Банка, предоставляющих право голоса, Промсвязьбанк обязан выкупить у остальных акционеров – владельцев акций Связь-Банка, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, указанные ценные бумаги.