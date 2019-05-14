Банк России в субботу, 18 мая, откроет экспозицию своего музея в Москве в вечернее время — с 17:00 до 23:00. Мероприятие проводится в рамках акции «Ночь музеев», следует из сообщения ЦБ.

Экскурсии в главном здании ЦБ в центре столицы (ул. Неглинная, д. 12) будут проводиться каждый час (в общей сложности запланировано шесть часовых экскурсий). Во время экскурсии посетители, например, узнают, как в старину детей приучали к бережливости; почему служащий Государственного банка не мог жениться без уведомления начальства; зачем в Санкт-Петербурге устраивали костер из ассигнаций; можно ли поднять мешок с 2 млн рублей; как чеканят монеты.

Гости также увидят редкие экспонаты: старинные деньги и украшения из них, бумажные копейки и шелковые купюры, антикварные сейфы, сундуки и копилки, счетную технику и многое другое. Кроме того, можно будет посетить приуроченную к Году театра в России выставку памятных монет из драгоценных металлов.

Отдельная программа ждет детей: на играх и мастер-классах они научатся отличать подлинные купюры от фальшивых, пользоваться старинными счетами и нарисуют собственную банкноту.



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