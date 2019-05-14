Разработчики Twitter признали факт сбора и передачи персональных данных некоторых пользователей iOS рекламному партнеру. Об этом говорится в официальном блоге компании, передает ТАСС.

«Если вы использовали более одной учетной записи в Twitter для iOS и решили активировать функцию определения местоположения в одной учетной записи, мы могли случайно собрать данные о местоположении, когда вы использовали любую другую учетную запись на том же устройстве», — указано в сообщении.

Собранные данные получал один из «доверенных рекламных партнеров», название которого не раскрывается. При этом, как утверждают в Twitter, партнер не получил персональные данные пользователей, а переданные сведения о местоположении были почти сразу удалены.

«Мы приняли технические меры, чтобы «размыть» передаваемые данные. Это было сделано для того, чтобы они были не более точными, чем почтовый индекс или город», — отмечается в заявлении.



По информации Twitter, пользователи, которых коснулась утечка данных, уведомлены об исправлении ошибки. Другим пользователям следует проверить настройки конфиденциальности и убедиться, что они делятся только теми данными, которыми хотят, предупреждают в компании.