В Москве 21 мая в третий раз пройдет AdIndex City Conference.

Акцент конференции будет сделан на практике применения рекламных технологий и обмене знаниями о том, чем рынок будет жить в обозримом будущем. Будут обсуждаться такие темы:

• эффективное распределение бюджетов, автоматизация маркетинга и бизнес-процессов агентств, доминирование mobile;

• кто такие рекламщики-центениалы, как с ними работать и какое поколение будет следующим;

• как не потеряться в big data, быть в авангарде ситуативного маркетинга, оставаться «на гребне хайпа» и стать «королем SMM».

В многочисленных мини-конференциях примут участие около 1 500 человек, а с докладами и кейсами выступят более 100 спикеров, представляющих ключевые компании на рынке рекламных и маркетинговых коммуникаций, digital, e-commerce, IT-индустрии и другие.

После деловой программы AdIndex City Conference состоится AdIndexMediaAwards — награждение лидеров индустрии медиазакупок. Победители будут определены на основе результатов ежегодного рейтинга крупнейших медиабайеров, AdIndex. Представители компаний-рекламодателей назовут лучших подрядчиков по медиазакупкам в четырех сегментах: ТВ, пресса, радио и наружная реклама. Обладателями премии станут лидеры по обороту и качеству сервиса, то есть по интегральной оценке, учитывающей оба показателя.

Мероприятие состоится по адресу: Москва, Саввинская наб., дом 12, стр. 10г, банкетный комплекс «Ш.Е.Л.К», вход с набережной.

Подробнее о конференции можно узнать на ее сайте . По вопросам участия можно обратиться по электронной почте info@adindex.ru, а по вопросам спонсорских или партнерских интеграций — help@adindex.ru.