Котировки акций «Газпрома» на Московской бирже резко выросли после того, как правление компании рассмотрело и одобрило новые предложения совету директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам деятельности компании в 2018 году.

Акционерам намерены выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд рублей, или 16,61 рубля на одну акцию. Таким образом, это более чем в два раза превышает выплаты газовой компании по итогам 2017 года.

На этом фоне стоимость бумаг «Газпрома» выросла почти на 9%. К 16:16 мск они торговались по цене 117,26 рубля, а на максимуме котировки достигали 178,9 рубля. В понедельник, 13 мая, на закрытии торгов акции компании стоили 163 рубля.