Члены Совета Федерации разработали и в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект об универсальной электронной подписи, для формирования которой используются средства криптографической защиты информации. Об этом сообщил заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, передает ТАСС.

«Законопроект устанавливает единое требование к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи: она формируется с использованием средств криптографической защиты информации. Такая подпись должна быть применима в любых видах гражданско-правовых отношений и использоваться всеми участниками электронного взаимодействия», — сказал Турчак на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По словам Турчака, цифровая подпись, которая призвана упростить документооборот и вывести из оборота «одну тысячу тонн бумаги», из-за отсутствия единообразных законодательных требований к ее идентификации и аутентификации еще не стала инструментом, облегчающим жизнь россиян.

«Также мы выступили с предложением легализовать крайне востребованную сегодня технологию облачной подписи. Она отличается отсутствием жесткой привязки к конкретному настроенному рабочему месту, поскольку настройка криптографии и управление ключами происходят на серверном уровне. Доступ к ключу в этом случае возможен и с персонального компьютера, и с ноутбука, и с планшетов и смартфонов», — подчеркнул Турчак.

Он добавил, что документ также вводит понятие доверенной третьей стороны, которая будет иметь возможность подтверждать достоверность зарубежной подписи при ведении международного документооборота.

Сенаторы подготовили законопроект о цифровом профиле граждан Закон носит рамочный характер, порядок идентификации и аутентификации с использованием цифрового профиля необходимо будет определить на уровне подзаконного акта.

Электронная подпись позволяет идентифицировать граждан без личного присутствия и дает им возможность совершать юридически значимые действия в онлайн-пространстве. Для получения электронной подписи гражданину необходимо обратиться в один из аккредитованных удостоверяющих центров, сотрудники которого после проверки личности запишут сертификат и ключи электронной подписи на сертифицированный электронный носитель. Сейчас, как правило, срок действия электронной подписи составляет один год.

Как следует из паспорта нацпроекта «Цифровая экономика», опубликованного на сайте правительства, закон, регулирующий формирование и использование универсальной электронной подписи, должен быть принят до 31 июля 2019 года.



Паспорт нацпроекта был утвержден 24 декабря 2018 года на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.