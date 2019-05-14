Представитель приложения WhatsApp, где 14 мая обнаружили уязвимость, позволяющую вести слежку за пользователями, сообщил, что атаку могла совершить «частная компания, работающая под руководством правительства», передает Reuters. Этот инцидент в сервисе связывают с Министерством юстиции США.

Спикер WhatsApp также отметил, что атака была достаточно изощренной, и порекомендовал пользователям обновить приложение до последней версии, а также операционную систему телефона, чтобы обезопасить себя от утечки сохраненных на устройстве данных. Он не раскрыл, сколько человек пострадали из-за обнаруженной уязвимости.

По оценке Скотта Стори, старшего преподавателя кибербезопасности в британском университете Шеффилд Халлам, большинству пользователей не о чем беспокоиться, так как проблему быстро заметили и устранили. Он также отметил, что злоумышленников интересовали данные публичных людей, например правозащитников.

WhatsApp проинформировал об уязвимости Комиссию по защите данных Ирландии — главного регулятора в Евросоюзе. Там заявили, что компания продолжает расследовать утечку данных пользователей приложения из ЕС.