ЦБ планирует добиться средней ставки по ипотеке в стране в 8% в течение трех лет при отсутствии непредвиденных внешних шоков, заявил в ходе парламентских слушаний первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

«У меня есть все основания полагать, что в течение трех лет при отсутствии каких-то чрезвычайных внешних непредвиденных шоков мы спокойно этой цели добьемся — будет где-то до 8% (средняя ставка по ипотеке. — Прим. ред.)», — сказал Тулин.

По его словам, уровень ипотечных ставок зависит от инфляции и стоимости фондирования для банков. Сейчас инфляция находится на уровне 5,2%, а ставки по вкладам физлиц — на уровне 7%. Если ЦБ добьется ценовой стабильности и снизит инфляцию до 4% на продолжительное время, стоимость фондирования для банков может упасть до 5%, предполагает Тулин.

«Цель вполне реалистичная, если бы не факторы неопределенности на стороне развития международной политической обстановки. Если бы не внешние вызовы, я бы сказал, что относительно легкая цель. В условиях такой неопределенности и суровых вызовов цель непростая, но мы планируем ее добиться», — цитирует ТАСС Тулина.

